شهروندان شهرستان پردیس در صد و بیستمین اجتماع شبانه مردمی، با تأکید بر وحدت، انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، این مؤلفه‌ها را مهم‌ترین عامل اقتدار و پیروزی ملت ایران در برابر تهدیدها دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع با اشاره به تداوم ۱۲۰ شب حضور مردمی در میدان، این حضور را نمادی از همبستگی، مسئولیت‌پذیری و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان کردند.

حاضران در این مراسم، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور و رمز عبور از شرایط حساس دانستند و بر ضرورت حفظ این سرمایه در برابر هرگونه تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه تأکید کردند.

مردم پردیس همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، تبعیت از ولایت، همدلی میان اقشار مختلف جامعه و پرهیز از اختلافات را از عوامل اصلی تقویت اقتدار ملی و ناامیدی دشمنان برشمردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع تصریح کردند که ملت ایران طی ماه‌های گذشته با حفظ وحدت و حضور آگاهانه در صحنه، پیام اقتدار و همبستگی را به دوست و دشمن مخابره کرده و این مسیر را با انسجام و همدلی ادامه خواهد داد.

در پایان این اجتماع، مردم پردیس با تجدید عهد بر حفظ وحدت، انسجام ملی و حمایت از منافع و امنیت کشور، بر استمرار حضور مسئولانه و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب به عنوان مهم‌ترین پشتوانه اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی تأکید کردند.