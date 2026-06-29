پخش زنده
امروز: -
۴۱۲ مورد بازرسی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری در خراسان جنوبی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از انجام ۴۱۲ مورد بازرسی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
بذری گفت: این بازرسیها در راستای اجرای برنامههای نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و اطمینان از انطباق محصولات با استانداردهای ملی انجام شده است.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، نمونه محصولات تولیدی مطابق ضوابط و مقررات اخذ و برای انجام آزمونهای تخصصی به آزمایشگاههای همکار ارسال شده تا میزان انطباق آنها با استانداردهای ملی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با الزامات استاندارد، مطابق قوانین و مقررات، اقدامات قانونی لازم در دستور کار اداره کل استاندارد قرار خواهد گرفت.
بذری افزود: اداره کل استاندارد خراسان جنوبی با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و بازرسان فنی، نظارت بر واحدهای تولیدی را بهصورت مستمر دنبال میکند تا کالاهای منطبق با استاندارد به دست مصرفکنندگان برسد و از تولید و عرضه محصولات غیراستاندارد جلوگیری شود.