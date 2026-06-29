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بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سینوپتیک استان یزد، از ساعات ابتدایی امروز پدیده گردوغبار در برخی از شهرستانهای استان موجب کاهش محسوس دید افقی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طبق گزارشهای دریافتی در ساعت ۰۶:۳۰ بامداد، دید افقی در ایستگاههای یزد، عقدا، بافق و میبد به ۳ کیلومتر رسیده است که وضعیت هشداردهندهای محسوب میشود.
این کاهش دید ناشی از گردوخاکی است که طی ساعات گذشته در منطقه شکل گرفته و موجب غبارآلود شدن در این نقاط شده است.
از شهروندان خواسته میشود هنگام تردد در مسیرهای برون شهری به ویژه در محورهای مواصلاتی اطراف این شهرستانها، احتیاط لازم را به عمل آورند و از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.
گفتنی است اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده که روز دوشنبه وزش باد به نسبت شدید، گاهی تندباد با گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور بر استان حاکم خواهد بود.
کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، اختلال در ترددهای جادهای و احتمال اختلال در ترددهای هوایی از پیامدهای این وضعیت به شمار میآید. کاهش فعالیتهای فیزیکی در فضای باز و احتیاط در ترددهای جادهای و شهری توصیه شده است.