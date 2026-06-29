به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی فریمان گفت: با توجه به رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، فعالیت این افراد در زمینه حفاری غیرمجاز در سطح استان شناسایی و پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ جواد سلطانی افزود:ماموران پس از تکمیل تحقیقات و اخذ مجوز‌های قضایی، در دو عملیات غافلگیرانه و ضربتی موفق به دستگیری پنج متهم شدند.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: دراین عملیات، یک دستگاه خودروی متهمان توقیف شد و ماموران در بازرسی از وسایل آنها، موفق به کشف و ضبط دو قبضه اسلحه جنگی و شکاری به همراه مهمات، یک دستگاه شوکر برقی، انواع مشروبات الکلی و چند قطعه اشیای عتیقه شدند.

سرهنگ سلطانی در پایان با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، به متخلفان هشدار داد: هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز با هدف دست‌یابی به اموال تاریخی و آثار باستانی، جرم محسوب شده و پلیس به‌طور قاطع و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.