به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: از عصر روز گذشته ۷ تیر تا اطلاع ثانوی محور سربیشه به بیرجند در کیلومتر ۱۴ به دلیل احداث زیرگذر روستای بجد مسیر مستقیم مسدود و تردد از کنار گذر که به همین منظور پیش بینی شده انجام می‌شود.

سرهنگ کاظمی افزود: رانندگان به علائم اطلاعاتی و کارگاهی که به رنگ زرد در طول مسیر پیش بینی شده توجه و با احتیاط و سرعت مطمئنه در محدوده یاد شده رانندگی و با عوامل پلیس راه، راهداری و عوامل مجری پیمانکار همکاری کنند.