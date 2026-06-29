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گردهمایی «الگوی پیشرفت و توسعه اقتصاد روستایی ایران» ویژه مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گردهمایی و کارگاه آموزشی «الگوی پیشرفت و توسعه اقتصاد روستایی ایران» ویژه مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور به همت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، از امروز به مدت دو روز در تهران برگزار خواهد شد.
این رویداد ملی با هدف تبیین سیاستها، برنامهها و رویکردهای دولت در حوزه توسعه روستایی، ارتقای سطح دانش و توانمندی مدیران حوزه روستایی، تبادل تجربیات و همافزایی میان مدیران و مسئولان این بخش برگزار میشود.
در این گردهمایی سه روزه، موضوعات و محورهای مهمی از جمله الگوهای نوین اقتصادی، توسعه اشتغال پایدار، تولید ثروت روستایی، بهرهوری در بخش کشاورزی، شیوههای نوین تأمین مالی و قراردادها، توسعه مشارکتهای مردمی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و راهکارهای ارتقای حکمرانی محلی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین در قالب نشستهای تخصصی، پنلهای آموزشی و جلسات تعاملی، آخرین سیاستها و برنامههای دولت در حوزه توسعه روستایی با حضور مسئولان و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی کشور تشریح خواهد شد و مدیران استانی نیز دیدگاهها، تجربیات و مسائل حوزه مأموریتی خود را مطرح خواهند کرد.
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، برگزاری این رویداد را گامی در جهت تقویت حکمرانی محلی، توسعه متوازن سرزمینی، ارتقای بهرهوری و تحقق اهداف کلان توسعه پایدار روستایی در کشور ارزیابی میکند.