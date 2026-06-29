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پویش «نذر میزبانی» برای تجهیز مدارس محل میزبانی زائران مراسم تشییع رهبر شهید آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و با توجه به پیشبینی حضور گسترده زائران از سراسر کشور، مدارس آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران در حال آمادهسازی برای میزبانی و اسکان زائرین هستند.
انجمن اولیا و مربیان آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران با راهاندازی پویش «نذر میزبانی»، زمینه مشارکت داوطلبانه اولیای دانشآموزان، خیرین و خانواده بزرگ آموزشوپرورش را در تجهیز مدارس و تأمین اقلام ضروری مورد نیاز برای خدمترسانی به زائرین فراهم کرده است.
اولیای دانش آموزان و علاقهمندان به مشارکت در این پویش میتوانند با هماهنگی مسئولان انجمن اولیا و مربیان مناطق و یا مراجعه حضوری به مدارس، اقلام ضروری مورد نیاز را برای استفاده در مدارس محل اسکان زائرین اهدا کنند تا پس از جمعآوری، در اختیار مدارس (مراکز اسکان) قرار گیرد.
انجمن اولیا و مربیان آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران با تأکید بر نقش مؤثر مشارکتهای مردمی در موفقیت برنامههای خدمترسانی، از همه خانوادههای دانشآموزان دعوت کرد، همچون گذشته به عنوان بازوی توانمند دست در دست مدارس با حضور در این پویش، در خلق جلوهای از همدلی، مسئولیتپذیری و فرهنگ میزبانی ایرانی و اسلامی سهیم باشند.