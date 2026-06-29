مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: به منظور تقویت توان تولید برق در مناطق استراتژیک کشور، عملیات تعمیرات اساسی واحد گازی شماره ۴ نیروگاه گازی کنارک به همت متخصصان با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، محمد باقر لطفی گفت: به منظور تقویت توان تولید برق در مناطق استراتژیک کشور، عملیات تعمیرات اساسی واحد گازی شماره ۴ نیروگاه گازی کنارک در استان سیستان و بلوچستان با موفقیت به پایان رسید.

وی گفت: این واحد که از نوع کلاس F۵ (GE-Frame ۵) است، پس از اجرای دقیق برنامه‌های تعمیراتی توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، مجدداً به مدار تولید شبکه سراسری برق کشور متصل شد. با بازگشت این واحد ۲۳.۸ مگاواتی به بهره‌برداری، پایداری شبکه برق در منطقه حائز اهمیت مکران، به‌ویژه در شرایط حساس پیک مصرف تابستان، تقویت چشمگیری خواهد یافت.

لطفی در پایان اشاره کرد که اتصال موفقیت‌آمیز این واحد، تمامی تعهدات شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در زمینه تعمیرات اساسی و تقویت توان نیروگاه‌های گازی سراسر کشور به طور کامل به اجرا درآمده و به پایان رسید. این دستاورد گویای تخصص و آمادگی این شرکت در مدیریت پروژه‌های پیچیده صنعتی در مناطق مختلف جغرافیایی است

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان جامع‌ترین شرکت پشتیبان کننده صنعت نیروگاهی کشور در البرز واقع شده است