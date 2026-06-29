اهالی شهرستان پاکدشت در یکصد و بیستمین شب از حضور و میدان‌داری مداوم مردمی در خیابان‌های سراسر کشور، با تجمع در میدان معلم شهید امام خامنه‌ای، حمایت خود را از آرمان‌های رهبر شهید و ارزش‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمع مردمی که در راستای تداوم حضور مستمر شهروندان در میدان‌های سراسر کشور برگزار شد، با حضور گسترده اهالی پاکدشت در میدان معلم شهید امام خامنه‌ای برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تجدید پیمان با آرمان‌های رهبر شهید، بر پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تداوم حضور مسئولانه و آگاهانه در صحنه تأکید کردند.