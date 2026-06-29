پخش زنده
امروز: -
رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و مسابقات قهرمانی آسیا، در آکادمی امیر احتشامزاده تهران پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و مسابقات قهرمانی آسیا، در آکادمی امیر احتشامزاده تهران پیگیری شد. در پایان مرحله گروهی، هشت بازیکن راه یافته به مرحله نهایی مشخص شدند.
در گروه نخست، ستایش ایلوخانی، ندا شهسواری، هر کدام با کسب ۶ پیروزی، ۱ شکست و ۱۳ امتیاز با احتساب بازی رو در رو اول و دوم شدند، کیمیا رستمی با کسب ۵ پیروزی، ۲ شکست و ۱۲ امتیاز سوم شد و الینا ابراهیمی نیز با کسب ۴ پیروزی، ۳ شکست و ۱۱ امتیاز چهارم شد و جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آوردند.
در گروه دوم نیز مهشید اشتری با ۷ پیروزی بدون شکست و ۱۴ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و الینا رحیمی و فاطمه یاری با ۵ برد، ۲ شکست و ۱۲ امتیاز با احتساب بازی رو در رو به ترتیب دوم و سوم شدند و ماندانا موسوی نیز با ۳ برد، ۴ باخت و ۱۰ امتیاز چهارم شد و به عنوان صعودکنندگان این گروه راهی مرحله نهایی شدند.
بدین ترتیب ستایش ایلوخانی، ندا شهسواری، کیمیا رستمی، الینا ابراهیمی، مهشید اشتری، الینا رحیمی، فاطمه یاری و ماندانا موسوی هشت بازیکن حاضر در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی خواهند بود.
مرحله نهایی این رقابتها امروز برگزار می شود. بر این اساس دورهای اول و دوم از ساعت ۱۱ صبح و دورهای سوم و چهارم از ساعت ۱۷ آغاز میشوند.
در پایان این رقابتها، دو بازیکن برتر انتخابی، ترکیب تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را تشکیل خواهند داد.