به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: دست بافت‌های داری مثل گلیم، قلمکار و مصنوع‌های فلزی و چوبی مانند خاتم، ظروف قلمزنی، مینا و فیروزه کوبی از صنایع دستی صادراتی استان اصفهان به خارج از کشور است.

نورالله عبداللهی افزود: آلمان، ایتالیا، قطر، عمان، انگلستان، فرانسه، بحرین، کویت، چین از جمله کشور‌های مقصد صنایع دستی استان اصفهان هستند.

وی گفت: هر کشوری باتوجه به فرهنگ و رسوم و نوع اقلیم خواهان صنایع دستی اصفهان است، اما عمده صنایع دستی کوچک کاربردی خریداران قابل توجهی دارد.

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: حمل و نقل و بسته بندی، انتقال ارز، موانع گمرکی برای ارسال به صورت چمدانی از جمله چالش‌های صادرات صنایع دستی است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم با تأکید بر اینکه راه نجات و مسیر توسعه صنایع دستی کشور صادرات است، گفت: رویکرد ما ایجاد زنجیره‌ای قوی شامل تأمین مواد اولیه، تولید، بازاریابی داخلی و نهایت صادرات و در این زمینه رایزنی با شرکت‌های بزرگ داخلی و بین‌المللی آغاز شده است تا صنایع دستی ایران راحت‌تر در بازار‌های جهانی عرضه شود.

سید رضا صالحی امیری به موضوع گردشگری به‌عنوان پیشران رونق صنایع دستی اشاره کرد و افزود: در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری کرده‌ایم که ۱۵ میلیون گردشگر وارد کشور شود و اصفهان بدون تردید جزو سه مقصد اصلی این مسافران خواهد بود.

یک سوم بیش از ۶۰۰ رشته صنایع دستی ایرانی با افزون بر ۶۰ هزار هنرمند ثبت شده در یونسکو بومی استان اصفهان است.

این استان با ثبت جغرافیایی بین المللی پنج رشته مینا، قلمکار، قلمزنی، کاشی هفت رنگ و عبابافی، پیشتاز در کشور است.