وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگوی تلفنی با همتای عربستانی خود ضمن ابراز نگرانی از ادامه تنش‌ها در منطقه با وجود برقراری آتش‌بس، بر ضرورت تلاش برای تثبیت صلح و جلوگیری از تشدید بحران تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، طرفین در این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه به‌طور مفصل گفت‌و‌گو کرده و درباره ادامه تنش‌ها با وجود توافق آتش‌بس و روند مذاکرات صلح ابراز نگرانی کردند.

«اسحاق دار» در این تماس بر عزم اسلام‌آباد برای ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در راستای تثبیت صلح منطقه‌ای در چارچوب تفاهم حاصل‌شده در اسلام‌آباد تاکید کرد.

فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان نیز ضمن استقبال و حمایت از تلاش‌های دولت اسلام آباد برای تقویت صلح و ثبات در منطقه برنامه خود برای سفر به پاکستان در نخستین فرصت مناسب خبر داد.

وزیر خارجه پاکستان با استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کرد که این سفر به‌زودی انجام شود و به تقویت همکاری‌های دوجانبه و رایزنی‌های منطقه‌ای کمک کند.

«اسحاق دار» در این گفت‌و‌گو همچنین از طرف «شهباز شریف» نخست وزیر، «عاصم منیر» فرمانده ارتش، دولت و مردم پاکستان جان باختن ۱۴ نفر در سانحه سقوط بالگرد در عربستان سعودی را به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه عربستان نیز از پیام تسلیت و همدردی دولت و ملت پاکستان قدردانی و از روابط برادرانه دو کشور تمجید کرد.