پخش زنده
امروز: -
پیرو هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان و با توجه به وقوع پدیده گرد و غبار و هوای ناسالم در مناطق مختلف استان، مرکز عملیات مدیریت بحران استان یزد، توصیههای بهداشتی و اقدامات خودمراقبتی منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرکز عملیات مدیریت بحران استان با انتشار این توصیهها و تأکید بر رعایت نکات برای در امان بودن از خطرات ناشی از طوفان و گرد و غبار، اهتمام به رعایت توصیههای رسمی را خواستار شد.
توصیههای بهداشتی
- از ماسکهای مناسب مانند ماسکهای سه لایه جراحی و ماسکهای تنفسی مانند N۹۵ و FFP یا پارچه مرطوب به ویژه در فضای باز استفاده کنید تا از ورود ذرات گرد و غبار به ریهها جلوگیری شود.
- چشمها را با عینک یا شیشه محافظ بپوشانید تا از تحریک و آسیب جلوگیری شود.
- در صورت امکان در منزل یا مکانهای سرپوشیده بمانید، بهویژه افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی، قلبی، کودکان و سالمندان.
- مصرف آب را افزایش دهید تا گلو و بینی مرطوب بماند.
- در و پنجرهها را بسته نگه دارید و از سیستمهای تهویه با فیلتر مناسب استفاده کنید.
- در صورت سرفه، تنگی نفس یا سوزش چشم، به پزشک مراجعه کنید.
توصیههای ایمنی عمومی
- از توقف در فضای باز خودداری کنید، زیرا احتمال سقوط اشیا و کاهش دید وجود دارد.
- از تجهیزات الکترونیکی و برقی غیرضروری استفاده نکنید (بهویژه در طوفانهای همراه با رعدوبرق).
- اشیای ناپایدار را در محیط خارج منزل محکم کنید تا با وزش باد پرتاب نشوند.
- در صورت امکان به پناهگاه امن منتقل شوید و از نزدیک شدن به درختان، دکلها و سازههای ناپایدار خودداری کنید.
توصیههای رانندگی
در صورت عدم ضرورت، رانندگی نکنید و تا پایان طوفان صبر کنید.
اگر در حین رانندگی به طوفان برخورد کردید:
- کاهش سرعت و حفظ فاصله ایمنی از خودروهای دیگر.
- چراغهای خودرو را روشن کنید (حتی در روز) تا برای دیگر رانندگان قابلمشاهده باشید.
- از سبقتگیری و توقف ناگهانی خودداری کنید.
- در صورت کاهش شدید دید، به آرامی به کنار جاده بروید، چراغها را خاموش نکنید و از توقف در خطوط ترافیک بپرهیزید.
- پنجرهها و سیستم تهویه خودرو را بسته نگه دارید تا گردوغبار وارد نشود.
- از GPS یا نقشه برای مسیریابی استفاده کنید، زیرا ممکن است علائم راهنمایی و رانندگی قابلمشاهده نباشند.
اقدامات پس از طوفان
- محیط خانه و خودرو را از گرد و غبار پاک کنید.
- در صورت آسیبدیدگی ساختمان یا زیرساختها، به مقامات مربوطه گزارش دهید.
- از منابع آب و غذای آلوده به گرد و غبار استفاده نکنید.