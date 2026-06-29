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در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی، اهالی شهرستان قرچک در یکصد و بیستمین شب از حضور مستمر و میدانداری مردمی، با تجمع در میدان امام خمینی (ره)، حمایت خود را از آرمانهای رهبر شهید و ارزشهای والای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمع مردمی با حضور گسترده مردم قرچک در میدان امام خمینی (ره) برگزار گردید. شرکتکنندگان در این اجتماع با تجدید پیمان با رهبر شهید، بر پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و استمرار حضور مسئولانه در صحنه برای تقویت اقتدار ملی و حمایت از ولایت تأکید کردند.