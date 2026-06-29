به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد ایجاد مزاحمت برای نوامیس در یکی از محلاتِ اردبیل، بررسی موضوع در دستور کار واحد گشت پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۵ حافظ در محل حاضر و حین تنظیم صورتجلسه برادران یکی از طرفین با حضور در محل باعث ایجاد درگیری شدند.

سرهنگ سعید یوسفی فعال گفت:عوامل پلیس با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح تمام عوامل دخیل در درگیری را دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل خاطرنشان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس بوده و با مخلان و برهم زنندگان آن با شدت برخورد خواهد شد.