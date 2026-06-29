به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حمید وسکویی با اشاره به مهم‌ترین طرح‌های افتتاح‌شده افزود: ۵ طرح بهسازی و نوسازی فضا‌های اقامتی و فرهنگی، طرح توسعه خدمات رفاهی با راه‌اندازی رستوران «حامی»، مرکز صدا و سیمای «سپیده امید» زندان مرکزی رشت، طرح توسعه و تجهیز سالن خوابگاهی زندانیان نیمه‌باز، سردخانه ۵۰ تنی زیر صفر زندان مرکزی رشت و نیروگاه‌های خورشیدی ۵۰ کیلوواتی در زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت رشت، در مراسمی با حضور ابراهیمی قائم‌مقام رئیس سازمان زندان‌ها و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌های کشور، استاندار گیلان و معاونان قضایی رئیس‌کل دادگستری استان به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل زندان‌های استان گیلان ادامه داد: همزمان با این آیین، ۱۰ طرح عمرانی، خدماتی، فرهنگی و زیرساختی دیگر نیز در زندان‌های تابعه استان افتتاح و به بهره‌برداری رسید که در مجموع، گام مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و بهبود فضا‌های اصلاحی و تربیتی زندان‌های گیلان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور سازمان زندان‌ها گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای فضا‌های اقامتی، توسعه خدمات رفاهی و فرهنگی، بهبود زیرساخت‌های نگهداری، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و فراهم‌سازی بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های اصلاحی، تربیتی و حرفه‌آموزی انجام شده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده در زندان‌های استان خواهد داشت.