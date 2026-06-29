به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تمام پیشرفت‌های حاصل شده مرهون زحمات وتلاش‌های رهبر شهید است که موانع پیشرفت در علوم مختلف را برطرف می‌کرد.

رهبر شهید در طول ۳۷ سال زعامت امت اسلام همواره بر موضوع پیشرفت وخودباوری تاکید داشتند وبا تلاش‌های فراوان وپیگیری رفع موانع وتقویت روحیه خودباوری در بین جوانان ونخبگان زمینه پیشرفت را فراهم کردند به طوریکه ایران اکنون در بسیاری از زمینه‌ها دربین کشور‌های برتر جهان قرار گرفته است.

دراین زمینه مردم با گرامیداشت یاد وخاطره رهبر شهیدهمه پیشرفت‌ها را نتیجه زحمات و درایت‌ها ودلسوزی‌های رهبرشهید دانستند وگفتند: در بسیاری از زمینه‌ها ازجمله فناوری نانو، سلول‌های بنیادین، انرژی هسته‌ای وساخت رادیو دارو‌ها، پرتاب ماهواره وتجهیزات نظامی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم که همه این‌ها می‌تواند وابستگی کشور به دیگر کشور‌ها را کمتر کند.

این راهی است که رهبر شهید پایه گذاری کردند و باید با قدرت ادامه داشته باشد.