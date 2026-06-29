به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت:قاچاقچیان با توجه به حضور مقتدرانه مرزبانان در جهت پوشش نوار مرز، موفق به ورود به عمق خاک کشور نشده بودند و مواد مخدر را در محلی در نزدیکی مرز دپو کرده تا در فرصتی مناسب به کشور انتقال دهند.

سردار مجید شجاع با اشاره به اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان افزود: مرزبانان در پی ردزنی و مشاهده آثار تردد قاچاقچیان، اقدام به پاکسازی محل نموده و موفق می‌شوند چهار کوله مواد مخدر حاوی ۹۶ بسته به وزن ۱۳۸ کیلو و ۵۰۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

وی با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت جامعه خط قرمز مرزبانان است خاطرنشان کرد: برای ریشه کن کردن معضل مواد مخدر، نیاز به همکاری همه افراد جامعه و مسئولان است و مرزبانی با مخلان نظم و امنیت عمومی به ویژه سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می‌کند و اجازه جولان به آنان را نخواهد داد.