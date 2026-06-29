پویش فرهنگی‌هنری «هدیه خوبان» همزمان با ایام محرم، با حضور اعضای کودک و نوجوان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز گفت: هم‌زمان با ایام محرم، مراکز کانون میزبان پویش فرهنگی‌هنری «هدیه خوبان» شدند؛ پویشی که در آن کودکان و نوجوانان با خلق دست‌سازه‌های هنری، ارادت خود را به زائران امام حسین (ع) به نمایش گذاشتند.

عاشری افزود: این پویش با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم ایثار، مهربانی و همدلی و همچنین تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، در قالب فعالیت‌های فرهنگی و هنری اجرا شد.

در این برنامه، اعضای کودک و نوجوان مراکز کانون البرز با دستان کوچک، اما سرشار از عشق و ارادت، دست‌سازه‌هایی خلق کردند تا آنها را به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) تقدیم کنند.

پویش «هدیه خوبان» فرصتی ارزشمند برای تجربه مشارکت در یک فعالیت جمعی و معنوی بود؛ تجربه‌ای که در آن کودکان، در کنار مربیان و خانواده‌های خود، مفاهیم ارزشمند فرهنگ حسینی را از دریچه هنر و آفرینش تجربه کردند و جلوه‌ای از عشق، ارادت و پیوند نسل امروز با نهضت عاشورا را به تصویر کشیدند.