به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی به ریاست استاندار مرکزی، و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، فرماندار اراک و جمعی از مدیران دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو شورا برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت حوزه مبارزه با مواد مخدر، اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، روند درمان و بازتوانی معتادان و همچنین راهکار‌های ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار مرکزی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از تلاش‌ها و زحمات مجموعه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و نیرو‌های فعال در حوزه‌های مددکاری و خدمات اجتماعی قدردانی کرد.

مهدی زندیه‌وکیلی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته هنوز کافی نیست، گفت: بخش قابل توجهی از معضلات اجتماعی از جمله سرقت و آسیب‌های خانوادگی ریشه در اعتیاد و مصرف مواد مخدر دارد و اگر در حوزه درمان و ساماندهی این آسیب به‌درستی عمل شود، بسیاری از جرائم و مشکلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.

استاندار مرکزی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، همچنان لازم است نگاه‌ها از رویکرد صرفاً مقابله‌ای به سمت رویکرد پیشگیرانه و درمانی تقویت شود، چرا که پیشگیری نقش اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر اهمیت تولید محتوای آموزشی و فرهنگی متناسب با زمان، مکان و مخاطب گفت: استفاده از ظرفیت اساتید حوزه روانشناسی، کارشناسان اجتماعی و رسانه‌ها در ارتقای آگاهی عمومی به‌ویژه در میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان ضروری است.

او با اشاره به نقش شهرداری‌ها در این حوزه ابراز داشت: بر اساس قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات فرهنگی و اجتماعی خود را در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هزینه کنند و لازم است تمامی شهرداری‌های استان نسبت به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند، چرا که اقدامات کوچک در این حوزه می‌تواند آثار بزرگ و ماندگاری به همراه داشته باشد.

استاندار مرکزی همچنین بر ضرورت فعال بودن کمیته‌های تخصصی و ارائه گزارش‌های منظم ماهانه تأکید کرد و گفت: گزارش اقدامات دستگاه‌ها در حوزه مقابله، پیشگیری و درمان باید به‌صورت منظم و جدول‌بندی‌شده به دبیرخانه شورا ارسال شود تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد فراهم شود.

او با بیان اینکه مسئولیت در این حوزه صرفاً اداری نیست، افزود: اعضای شورا و کمیته‌ها باید با احساس مسئولیت قانونی و دینی نسبت به برنامه‌ریزی، اجرا و ارائه گزارش اقدامات خود اقدام کنند.

زندیه‌وکیلی گفت: جامعه امروز، جامعه‌ای درگیر با آسیب‌های نوظهور است و لازم است دستگاه‌ها با استفاده از روش‌های علمی و نوین، همگام با تغییرات این حوزه حرکت کنند تا بتوان به نتایج مؤثر دست یافت.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و رسانه‌ای افزود: پیشگیری، آگاهی‌بخشی و استفاده از ظرفیت خانواده‌ها و نهاد‌های اجتماعی، مهم‌ترین ابزار در مقابله با گسترش آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر است.