با همراهی شهرداری ، بنیاد مسکن، گروه‌های جهادی و خیران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با اقدام شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن، همکاری گروه‌های جهادی و خیران و نیز مشارکت مالکان این تعمیرات در استان به سرانجام رسیده است.

منصور شیشه فروش افزود: این تعمیرات شامل نصب شیشه و پنجره، درب، کناف و تعمیر دیوار با افزایش تیم‌های فنی درحال تکمیل است.

وی گفت: بر اساس آخرین ارزیابی‌های به عمل آمده در اثر حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی در جنگ تحمیلی سوم، از ۱۸ هزار و ۵۰۱ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده در استان، ۱۲ هزار و ۱۷۹ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده در شهر اصفهان قرار دارد و بقیه در ۳۰ شهر و ۱۲ روستای دیگر استان واقع شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: از این تعداد ۱۰۲ واحد مسکونی و تجاری تخریبی بوده و نیاز به احداث مجدد دارد، هزار و ۶۱ واحد مسکونی و تجاری نیز نیاز به تعمیرات کلی و اساسی داشته و بقیه اماکن آسیب دیده نیاز به تعمیرات جزئی دارد.