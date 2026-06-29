رئیس هیات جودو و دفاع شخصی دزفول گفت: اردوی تیم ملی نوجوانان جودو برای آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، در شهر‌های دزفول و اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی الیاسی بیان کرد: اردوی آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان جودو جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی شهرهای دزفول و اهواز از ۲۹ خردادماه آغاز شد و امروز به پایان رسید.

وی افزود: اردوی تیم ملی نوجوانان جودو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که در کشور اردن برگزار می‌شود، برگزار شد.

رئیس هیات جودو و دفاع شخصی شهرستان دزفول با بیان اینکه در انتهای این اردو از مسوولان، کادر فنی و ورزشکاران اعزامی قدردانی شد، گفت: در جریان برگزاری این اردو، به پاس حمایت‌ها و تلاش‌های آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران در توسعه و پیشرفت این رشته ورزشی، از وی به رسم یادبود تجلیل شد.

الیاسی ادامه داد: در آیین پایانی این اردو از ورزشکاران اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا شامل سبحان حکیمی، محمد برفراز، رضا کچیانی، امیررضا علیزاده، محمد حدیدی و حسین نوین تقدیر به عمل آمد.

وی اظهار داشت: همچنین از مسعود آخوندزاده سرمربی تیم ملی نوجوانان و مربیان تیم حبیب‌الله ایگدر به دلیل تلاش‌ها و زحمات آنان در روند آماده‌سازی ملی‌پوشان قدردانی شد.

الیاسی می گوید: این اردو به همت هیات جودو شهرستان دزفول و با حمایت اداره ورزش و جوانان، مرکز تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج، شورا و شهرداری دزفول و هیأت جودو استان خوزستان برگزار شد.