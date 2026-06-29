رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: توسعه و حمایت از ورزش، یکی از مؤثرترین راهکار‌های پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، جمعی از مسئولان و ورزشکاران شناخته‌شده شهرستان عنبرآباد با رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در این نشست صمیمی، رئیس هیأت فوتبال، نایب‌رئیس هیأت، پیشکسوتان ورزشی، مسئول زورخانه و جمعی از ورزشکاران حضور داشتند و مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های حوزه ورزش شهرستان را مطرح کردند.

علیرضا سالاری، رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: توسعه ورزش و حمایت از فعالان این عرصه نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و ایجاد نشاط در جامعه دارد و دستگاه قضایی از برنامه‌ها و اقدامات مؤثر در این حوزه پشتیبانی خواهد کرد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، سرمایه‌گذاری برای آینده جوانان و کاهش معضلات اجتماعی است و لازم است همه دستگاه‌ها برای رفع مشکلات و کمبود‌های موجود، به‌ویژه در زمینه اعتبارات و امکانات ورزشی، همکاری و هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.

دادستان شهرستان عنبرآباد نیز با قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران و هیأت‌های ورزشی گفت: فعالیت‌های خالصانه و مسئولانه جامعه ورزش، افزون بر ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان، نقش مهمی در مصون‌سازی نوجوانان و جوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند و شایسته حمایت و تقدیر است.