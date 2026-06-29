مدیرکل گمرکات قم گفت: ارزش صادرات قطعی کالا از گمرکات استان در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۷۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل گمرکات قم از رشد ۷۴ درصدی صادرات کالا از گمرکات قم در خردادماه خبرداد و با بیان اینکه در خردادماه امسال ۲۳ هزار و ۲۴۹ تن کالا در قالب ۴۴۶ اظهارنامه صادر شده است، افزود: ارزش این صادرات به ۲۹ میلیون و ۵۳۲ هزار دلار رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۷ میلیون دلار بود.

اسفندیار دریکوندی تنوع‌بخشی به کالا‌های صادراتی و توسعه بازار‌های هدف را از عوامل رشد صادرات استان عنوان کرد و گفت: گمرک قم در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان حمایت می‌کند.

مدیرکل گمرکات قم همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان، تولید محصولات باکیفیت و قابل رقابت در بازار‌های جهانی را از مهم‌ترین عوامل افزایش صادرات کالا از قم برشمرد.