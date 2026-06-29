۱۵ گروه عملیاتی آتش‌نشانی اصفهان به قم، تهران و مشهد برای پوشش امدادی مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران اعزام می‌شوند.

اعزام ۱۵ گروه عملیاتی آتش‌نشانی اصفهان به قم، تهران و مشهد

اعزام ۱۵ گروه عملیاتی آتش‌نشانی اصفهان به قم، تهران و مشهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: سازمان آتش‌نشانی اصفهان با تمام ظرفیت عملیاتی خود برای پوشش ایمنی مراسم در سه شهر قم، تهران و مشهد و همچنین محدوده شهری اصفهان وارد عمل شده است.

آتش‌پاد امید باقری افزود: به منظور تأمین ایمنی کاروان‌های مردمی، خاموش‌کننده‌های امانی به تمام اتوبوس‌های اعزامی تحویل داده شده تا در طول مسیر، ضریب ایمنی زائران به حداکثر برسد.

وی با بیان اینکه پوشش ایمنی شهر اصفهان همزمان با اعزام تیم‌ها به شهر‌های دیگر تقویت شده است، گفت: نیرو‌های آتش‌نشانی در ۳۵ نقطه استراتژیک پهنه شهر اصفهان مستقر شده‌اند تا خدمات ایمنی به شهروندان و زائران احتمالی بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ارائه شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت هماهنگی با مدیران شهری قم گفت: تدوین پیوست ایمنی با همکاری مدیران ارشد قم انجام شده و منطقه‌بندی و پوشش ایمنی مسیر‌های منتهی به حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران به طور کامل نهایی شده است.