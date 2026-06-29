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مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمان از آغاز ثبتنام کلاسهای اوقات فراغت تابستان خبر داد و گفت: این دورهها از ۱۵ تیر تا ۱۵ شهریور در ۵۳ رشته ویژه خواهران و برادران برگزار میشود و فراگیران پس از پایان دوره، گواهینامه معتبر مهارتی دریافت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،افشین شهرکی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمان گفت: کلاسهای اوقات فراغت تابستان از ۱۵ تیر تا ۱۵ شهریور در مراکز آموزش فنی و حرفهای استان برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در ۵۳ رشته مهارتی ویژه خواهران و برادران ثبتنام کنند.
وی با اشاره به نیاز بازار کار و صنایع به نیروهای ماهر افزود: آموزشها بر اساس حرفههای مورد نیاز صنعت و توسط مربیان باتجربه ارائه میشود و بسیاری از افرادی که مهارتهای مورد نیاز صنایع را فرا میگیرند، فرصت اشتغال در واحدهای صنعتی را پیدا میکنند.
شهرکی اعطای گواهینامه معتبر مهارتی را از دیگر مزایای این دورهها برشمرد و اظهار داشت: این آموزشها زمینه توانمندسازی، اشتغال و استقلال جوانان و دانشجویان را فراهم میکند.
علاقهمندان برای اطلاع از رشتهها و شرایط ثبتنام میتوانند به نشانی Kerman.irantvto.ir مراجعه و هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام اقدام کنند.