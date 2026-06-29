پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر در خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر با افزایش بادهای شمال غربی و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: بعدازظهر امروز افزایش بادهای غربی در خلیج فارس و جزایر و ناپایداری جوی در ارتفاعات شرقی استان پیش بینی میشود.
او افزود: در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق و تندباد لحظهای محتمل خواهد بود و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی این مناطق خودداری شود.
سی سی پور گفت: دریا در بعدازظهر به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم پیش بینی و توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی انجام شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از فردا افزایش بادهای جنوب شرقی نیز در دریای عمان مورد انتظار است و از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی هوا، دما در استان تغییر چندانی نخواهد داشت.