صادرات هزار و ۴۰۰ تن انواع فرآوردههای خام دامی به ۴ کشور
مدیرکل دامپزشکی استان البرز اعلام کرد: بیش از هزار و ۴۰۰ تن انواع فرآوردههای خام دامی و لبنی از استان البرز به ۴ کشور صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
جمالی با اشاره به صادرات سه ماهه اول امسال گفت: «با نظارتهای شبانهروزی کارشناسان قرنطینه و امنیت غذایی، تا کنون ۵۱۰ تن ماهی خوراکی تازه، ۵۵۰ تن ماهی خوراکی منجمد،۳۴۹ تن محصولات لبنی بوده است.»
جمالی اشاره کرد: فرآوردههای خام دامی در استان پس از فرآوری، نظارت و آزمایشات لازم به ۴ کشور شامل کشورهای روسیه، آذربایجان، سوریه و گرجستان صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: «راهبرد امسال تداوم پایشهای مستمر و هدفمند در واحدهای بستهبندی و فرآوری است تا با رفع موانع فنی و بهداشتی، تولیدکنندگان بتوانند با اعتمادبهنفس بیشتری نسبت به توسعه بازارهای صادراتی خود اقدام کنند.»