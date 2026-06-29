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مسابقات کشوری طرح «شهاب» هندبال دختران در شهرستان فلاورجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در راستای تقویت زیرساختهای ورزشی و آمادگی برای میزبانی رویدادهای ملی، نشست بررسی شرایط میزبانی مسابقات کشوری طرح «شهاب» هندبال دختران با حضور مسئولان شهرستان فلاورجان و استانی برگزار شد.
در این نشست، بر ضرورت تعامل همهجانبه میان تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان تأکید شد تا میزبانی از این رویداد کشوری با بالاترین استانداردها انجام شود.
مسابقات کشوری طرح شهاب هندبال دختران از ۲۱ تا ۲۶ تیر به میزبانی شهرستان فلاورجان برگزار خواهد شد.