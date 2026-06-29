فرماندار ورامین، از آغاز طرح ساماندهی لکه صنعتی خیرآباد در زمینی به وسعت ۲۲۰ هکتار خبر داد و تأکید کرد تمامی اقدامات در این منطقه باید بر اساس مقررات شرکت شهرک‌های صنعتی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین عباسی گفت: از این پس همه اقدامات در لکه صنعتی خیرآباد باید بر اساس ضوابط و مقررات شرکت شهرک‌های صنعتی انجام شود و هرگونه ساخت‌وساز جدید تا پایان فرآیند ساماندهی ممنوع است.

وی افزود: ساماندهی اولیه لکه صنعتی خیرآباد در بازه زمانی چهار ماهه، انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تشکیل هیئت امناء و شرکت خدماتی از پیش‌نیاز‌های اجرای طرح ساماندهی این لکه صنعتی است بیان کرد: برگزاری انتخابات هیئت امناء در اولین فرصت انجام می‌شود و تولیدکنندگان با مشارکت حداکثری در این انتخابات، می‌توانند پشتوانه محکمی برای هیئت مدیره آینده فراهم آورند.