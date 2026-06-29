فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات آزادسازی ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی و کشاورزی و قلع‌وقمع ۶ مورد سازه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات آزادسازی ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی و کشاورزی و قلع‌وقمع ۶ مورد سازه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نورانی گفت: این عملیات در راستای اجرای احکام قانونی، مقابله با تصرفات غیرقانونی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از منابع ملی، با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی غرب مازندران، و همچنین اداره منابع طبیعی به اجرا درآمد.

وی با اشاره به ارزش بالای اراضی آزادشده افزود: با توجه به ارزش تقریبی هر مترمربع ۴۰ میلیون تومان، ارزش مجموع اراضی رفع تصرف‌شده بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با هرگونه زمین‌خواری، ساخت‌وساز غیرمجاز و تعرض به اراضی ملی و کشاورزی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.