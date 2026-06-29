به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این رویداد ورزشی که برای نخستین بار در شهرستان و به مناسبت گرامی‌داشت یاد و خاطره قائد شهید و شهدای والامقام جنگ رمضان برگزار شد، با استقبال چشمگیر ورزشکاران و ورزش دوستان شهرستان همراه بود. در این مسابقات ۹ تیم بومی در قالب ۱۶ بازی فشرده در زمین‌های ساحلی عجب‌شیر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها تیم «شاهین» موفق شد با شکست حریفان خود، عنوان قهرمانی نخستین دوره این مسابقات را از آن خود کند. همچنین تیم‌های «سان استودیو» و «دهیاری النجق» نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

فریدون افشار رئیس اداره ورزش و جوانان عجب‌شیر گفت: شهرستان عجب شیر با برخورداری از ۶ زمین اختصاصی و استاندارد والیبال ساحلی، ظرفیت بالایی در این رشته ورزشی دارد. به پشتوانه برگزاری موفق این دوره از مسابقات و وجود زیرساخت‌های مناسب، عجب‌شیر در تیرماه جاری میزبان دو رویداد استانی خواهد بود؛ بر این اساس، مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال استان از ۱۰ تا ۱۲ تیرماه و رقابت‌های رده سنی امید (زیر ۲۲ سال) آذربایجان شرقی در روز‌های ۲۵ و ۲۶ تیرماه به میزبانی این شهرستان برگزار خواهد شد.