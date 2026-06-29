کلنگ احداث سالن شجره طیبه در شهر منوجان
کلنگ احداث سالن کنفرانس شجره طیبه در شهر منوجان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، کلنگ احداث سالن کنفرانس شجره طیبه (میناب ۱۶۸) در شهر منوجان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به زمین زده شد.
این سالن با متراژ ۱۸۰ متر مربع و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان احداث میشود.
بر پایه این گزارش، آیین کلنگ زنی سالن کنفرانس شجره طیبه (میناب ۱۶۸) در شهرستان منوجان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، نماینده مردم ۶ شهرستان جنوبی در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان به زمین زده شد.