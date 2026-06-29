به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، کلنگ احداث سالن کنفرانس شجره طیبه (میناب ۱۶۸) در شهر منوجان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به زمین زده شد.

این سالن با متراژ ۱۸۰ متر مربع و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان احداث می‌شود.

بر پایه این گزارش، آیین کلنگ زنی سالن کنفرانس شجره طیبه (میناب ۱۶۸) در شهرستان منوجان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، نماینده مردم ۶ شهرستان جنوبی در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان به زمین زده شد.