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رئیس دادگستری شهرستان لنگرود گفت: متهم به قطع درختان جنگلی در این شهرستان مکلف شد به مدت ۶ ماه از مناطق جنگلی شهرستان حفاظت و از قطع درختان به دست سودجویان، جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدهاشم میرحسینی گفت: فردی که درختان جنگلی در شهرستان لنگرود را غیرمجاز قطع کرده بود، بر اساس رای صادره از شعبه سوم دادگاه صلح این شهرستان، علاوه بر پرداخت ضرر و زیان ناشی از قطع درختان، به مدت ۶ ماه، با هماهنگی اداره منابع طبیعی شهرستان لنگرود و تایید ضابطان مربوطه، مکلف شد از مناطق جنگلی در این شهرستان مراقبت و از قطع درختان جنگلی به دست سودجویان جلوگیری کند.
وی با اشاره به ضبط چوبهای کشف شده، گفت: مجازاتهای جایگزین حبس در حوزه محیط زیست، علاوه بر کاهش جمعیت زندان ها، به فرد مجرم فرصتی میدهد تا با انجام فعالیتهای مثبت و سازنده، خسارتهای ناشی از تخلفات زیست محیطی را جبران کند و از طریق آموزش و تجربه، آگاهی بیشتری در خصوص مسائل زیستمحیطی به دست آورد.