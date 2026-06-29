به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدهاشم میرحسینی گفت: فردی که درختان جنگلی در شهرستان لنگرود را غیرمجاز قطع کرده بود، بر اساس رای صادره از شعبه سوم دادگاه صلح این شهرستان، علاوه بر پرداخت ضرر و زیان ناشی از قطع درختان، به مدت ۶ ماه، با هماهنگی اداره منابع طبیعی شهرستان لنگرود و تایید ضابطان مربوطه، مکلف شد از مناطق جنگلی در این شهرستان مراقبت و از قطع درختان جنگلی به دست سودجویان جلوگیری کند.

وی با اشاره به ضبط چوب‌های کشف شده، گفت: مجازات‌های جایگزین حبس در حوزه محیط زیست، علاوه بر کاهش جمعیت زندان ها، به فرد مجرم فرصتی می‌دهد تا با انجام فعالیت‌های مثبت و سازنده، خسارت‌های ناشی از تخلفات زیست محیطی را جبران کند و از طریق آموزش و تجربه، آگاهی بیشتری در خصوص مسائل زیست‌محیطی به دست آورد.