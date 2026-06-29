اهالی ولایت‌مدار و همواره در صحنه شهرستان شهریار، در یکصد و بیستمین شب از حضور مستمر مردمی در میدان‌های سراسر کشور، با تجمع در میدان شهدای گمنام، بر حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع حماسی، شهروندان شهریار در حالی که پرچم سه‌رنگ ایران اسلامی و بیرق‌های متبرک به نام حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) را برافراشته بودند، با سر دادن شعارهای وحدت، همبستگی ملی و اقتدار ایران اسلامی را فریاد زدند.

حاضران در این میدان، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام در برابر توطئه‌های دشمن، بر تبلور یافتن وحدت ملی و جلوگیری از هرگونه تفرقه به عنوان رمز پیروزی کشور تأکید کردند.

شایان ذکر است که در این قرار شبانه، حضور چشمگیر و پرشور نسل جوان و نوجوانان شهریار، جلوه‌ای از تداوم ولایت‌مداری و پیوند عمیق نسل جدید با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.