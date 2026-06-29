به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حسین فاضلی هریکندی در دیدار با ائمه جماعات استان البرز که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد با بیان اینکه قوه قضاییه با رسیدگی عادلانه به دعاوی، حمایت از مظلومان و مقابله با تخلفات و جرایم، یکی از ارکان اصلی استحکام جامعه به شمار می‌رود، اظهار کرد: وجود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و زمینه‌ساز امنیت، آرامش و احساس عدالت در جامعه می‌شود.

وی احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج را یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی در پنج سال گذشته بیان کرد که از ابتدای احیا تا پایان سال گذشته بیش از ۴۹۰ هزار بیمار را درمان کرده است و گفت: بیمارستان امام خمینی (ره) کرج با ۲۵۰ تخت درمانی که به دلیل اشکالات قانونی در روند واگذاری برای بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف بود در مردادماه سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس قوه قضائیه احیاء و شروع به فعالیت مجدد کرد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه با تعطیلی این بیمارستان، مردم استان از یک ظرفیت مهم درمانی محروم شده بودند متذکر شد: با ورود دادگستری کل استان، ضمن صدور رأی ابطال مزایده بیمارستان و استرداد به مالکین اصلی، مشکلات و مسائل متعددی از قبیل پرداخت تمام دیون اعم از معوقات پرسنلی، بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و پیمانکاران انجام شد؛ همچنین در سال ۱۴۰۳تمام محکومیت‌های بیمارستان حل و فصل و ۷۵۶ پرونده قضایی مرتبط به صورت کامل مختومه شد.

رئیس شورای قضایی استان، رفع اختلاف بین دستگاه‌ها که ضمن تضییع حقوق عامه، مشکلات متعددی برای شهروندان ایجاد کرده بود را از دیگر اقدامات پیگیری شده دادگستری کل استان در سال‌های اخیر بیان کرد و متذکر شد: اختلافات هفت ساله در خصوص انتزاع فردیس از کرج به دلیل عدم تعیین تکلیف اموال منقول، غیرمنقول و نیروی انسانی، علیرغم تلاش چندین ساله دستگاه اجرایی و عمومی استان البرز به نتیجه نرسیده بود، اما ورود دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۳، تمام اختلافات بین دو شهرداری رفع و با تصویب توافقات در قالب دو لایحه جداگانه در شورا‌های اسلامی این دو شهر، علاوه بر حفظ و صیانت از بیت المال و تسهیل در انجام ماموریت‌های شهرداری‌های کرج و فردیس، از تشکیل هزاران پرونده قضایی پیشگیری شد.

فاضلی هریکندی تعطیلی زندان رجایی شهر را دیگر اقدام مهم و تاریخی برای استان بیان کرد و گفت: در راستای اجرای مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه به استان البرز مبنی بر «تلاش در جهت انتقال قطعی زندان رجایی شهر از محیط شهری» و نیز انجام «بررسی، امکان‌سنجی و ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه مدیریت و یا انتقال زندان قزلحصار»، این زندان پس از چهار ماه تعطیل شد و یکی از مطالبات مردم شهر کرج به نتیجه رسید.

وی اضافه کرد: با توجه به تأثیر منفی باقی ماندن دیوار زندان بر سیمای شهری، رئیس قوه قضائیه، در سفر ۶ اسفند ۱۴۰۴، دستور تخریب دیوار زندان را صادر کرد که ظرف ۴۸ ساعت پس از پایان سفر، عملیات تخریب آغاز شد.