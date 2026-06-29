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آیین بزرگداشت شهدای حماسه پدخندق همزمان با صد و بیستمین شب از تجمعات مردمی در میدان حضرت امام خمینی (ره) دوگنبدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا و جمعی از مسئولان حضور داشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از رشادتها و جانفشانیهای آنان تجلیل کرده و با الهام از مکتب عاشورا، بر تداوم مسیر عزت، مقاومت و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حماسه دژ و پد خندق یکی از روزهای سرخفام دفاع مقدس بهویژه برای شیر مردان کهگیلویه و بویراحمدی است که از آن به عنوان تابلوی ایستادگی و ولایت مداری رزمندگان شجاع ایران اسلامی یاد میشود.
در عملیات پد خندق ۷۸ دلاور کهگیلویه و بویراحمد شهید و ۸۷ نفر دیگر نیز مجروح و اسیر شدند که البته با احتساب شهدای روزهای قبل آن ۱۲۴ نفر از این استان در این منطقه شهید شدند.