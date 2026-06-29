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رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد با اشاره به تمهیدات انجام شده در تامین کالاهای ضروری، گفت: همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید و حضور جمعیت میلیونی به مشهد در تامین کالاهای ضروری هیچگونه مشکلی ایجاد نخواهد شد و کالاهای پرمصرف پیشبینی و تامین شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اتحادیه بارفروشان مشهدگفت:در جلسات برگزار شده با فرمانداری، تصمیمات لازم برای تامین و توزیع اقلام اساسی اتخاذ شده است تا در ایامی که احتمال ورود جمعیت میلیونی به مشهد وجود دارد، در تامین کالاهای ضروری هیچگونه مشکلی ایجاد نشود. بر این اساس، اقلامی مانند سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی و سایر کالاهای پرمصرف پیشبینی و تامین شدهاند.
محمدقنبریشکوه افزود: با وجود تعطیلات عمومی در این ایام، با هماهنگیهای انجامشده با فرمانداری، فعالیت میدان بارها در روزهای مورد نظر تعطیل نخواهد شد و خدمترسانی به زائران و شهروندان بهطور کامل ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص وضعیت قیمتها، اظهار کرد: قیمتگذاری بهصورت روزانه و مستمر در میدانهای میوه و ترهبار انجام میشود و این روند در ایام خاص نیز ادامه خواهد داشت. هدف اصلی این است که با افزایش ورود بار به مشهد، از ایجاد افزایش قیمت محسوس در بازار جلوگیری شود.
قنبریشکوه با اشاره به نظارتهای انجام شده بر قیمتها، تصریح کرد: نظارت بر بازار بهصورت مستمر و شبانهروزی انجام میشود. بازرسان اتحادیه از ابتدای صبح تا پایان فعالیت در میدانهای اصلی شامل میدان بار رضوی، نوغان و میدان بار مرکزی حضور دارند و بر روند عرضه، درج قیمتها و صدور فاکتور نظارت میکنند. علاوه بر این، بازرسان اتاق اصناف نیز در میدان بار مرکزی، مستقر بوده و در صورت نیاز به سایر میدانها اعزام میشوند. همچنین هماهنگی کامل با بازرسی سازمان جهاد کشاورزی مشهد وجود دارد و نظارتها بهصورت مشترک و مستمر انجام میشود.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد با اشاره به تامین اقلام مورد نیاز موکبداران، خاطرنشان کرد: بخشی از نیاز موکبها از طریق اتحادیه تامین میشود و بخشی دیگر بهصورت ویژه و با هماهنگی اتاق اصناف برای موکبهای گمنام فراهم خواهد شد تا در اختیار زائران قرار گیرد. همچنین در صورت وجود هرگونه مشکل، پیگیریها از طریق اتاق اصناف و اتحادیه انجام خواهد شد. اقلام مورد نیاز موکبها با حداقل قیمت و با هماهنگی کامل از طریق اتاق اصناف تامین و توزیع میشود و روند خدماترسانی نیز از مسیرهای رسمی پیگیری خواهد شد.