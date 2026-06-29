دانش آموزان استان می توانند با مراجعه به سامانه my.medu.ir نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش لرستان افزود:

وی بیان کرد:تاکنون هزار و۳۲۰ دانش آموز پایه ی اول ابتدایی متقاضی ورود به مدارس شاهد پیش نام کرده اند که پس از بررسی امتیازات، ورود دانش آموزان دارای شرایط انجام می شود.

حیدروند افزود: به دلیل جنگ تحمیلی و شرایط کشور ،پیش ثبت نام میان پایه های ابتدایی و متوسطه اول امکان پذیر نیست و فقط فرزندان معظم شهدا ،جانبازان بالای ۲۵درصد و فرزندان آزادگان می‌توانند از شرایط پیش ثبت‌نام در مدارس شاهد استفاده کنند.