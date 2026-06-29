اعترافات یک تروریست بازداشت‌شده در حمله اخیر به اردوگاه رنجرز در کراچی، جزئیات تازه‌ای از نحوه هدایت این حمله را آشکار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دیلی جنگ»؛ بر اساس ویدئوی منتشر شده از اعترافات این فرد، وی که خود را «عثمان علی» معرفی می‌کند، گفته است اهل جلال‌آباد افغانستان است و همراه سه عضو دیگر گروه، هفت روز پیش برای اجرای عملیات وارد پاکستان شده است.

به گفته وی، یکی از همراهانش به نام عبدالهادی در جریان حمله کشته شد و فردی به نام جانان، بمب را به سوی اردوگاه رنجرز پرتاب کرده است.

این تروریست که هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و بازداشت شده است، همچنین اظهار داشت: اعضای گروه پس از ورود به پاکستان در ساختمانی نیمه‌کاره اسکان داده شدند و سلاح‌های مورد استفاده در عملیات از سوی عبدالهادی از منطقه وزیرستان منتقل شده بود.

عثمان علی در ادامه اعترافات خود تأکید کرد که عضو گروه تروریستی جماعت‌الاحرار است و فرمانده این گروه با نام «احرار مولوی» در افغانستان حضور دارد.

وی همچنین گفت: تمامی اعضای گروه آموزش‌های سخت نظامی، نبرد تاکتیکی و ساخت جلیقه‌های انتحاری را در افغانستان فرا گرفته‌اند و آموزش‌های تخصصی از سوی فردی موسوم به «قاری عمر» ارائه می‌شد.

به گفته این تروریست، هماهنگی‌های پشتیبانی عملیات نیز پیش از ورود به پاکستان از داخل افغانستان انجام شده بود و برخی اعضای گروه پیش‌تر نیز در مناطق مختلف پاکستان فعالیت داشته و با محل عملیات آشنایی کامل داشتند.

در همین حال، تحلیلگران امنیتی پاکستان با اشاره به این اعترافات، آن را مؤید ادعای اسلام‌آباد درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای طراحی و هدایت حملات علیه پاکستان دانسته‌اند.

به گفته آنان، پاکستان بار‌ها شواهدی را در این زمینه در اختیار حکومت سرپرست افغانستان قرار داده، اما تاکنون اقدام مؤثری برای جلوگیری از فعالیت این گروه‌ها صورت نگرفته است.