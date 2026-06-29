معماری شهر باید بازتابدهنده هویت ایرانی اسلامی باشد
عضو شورای اسلامی شهر کرج، در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با تأکید بر نقش بنیادین معماری در زیست شهری، خواستار بازنگری جدی در سیاستهای معماری و شهرسازی این کلانشهر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
قاسمی با بیان اینکه «معماری، روح زندگی مردم در شهر است»، در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز اظهار داشت: معماری باید از فضاهای استرسزا فاصله گرفته و آرامشبخش باشد. باید از رویکردهای معماری وارداتی که با ذائقه و فرهنگ مردم همخوانی ندارد، پرهیز کرد و به سمت معماری اصیل ایرانی اسلامی حرکت کرد.
این عضو شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه معماری ایرانی-اسلامی، هویت فرهنگی کشور را به بهترین شکل به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی القا میکند، تصریح کرد: ما از اصالت و ریشهای غنی برخورداریم و وظیفه داریم با انطباق این داشتههای تاریخی با نیازهای امروز، در بحث معماری بازنگری جدی داشته باشیم.
قاسمی با اشاره به چالشهای مدیریت شهری گفت: مدیریت شهر تنها در اختیار شهرداری نیست، بلکه مجموعهای از دستگاههای مختلف در آن نقش دارند؛ با این حال، شورای شهر باید با حمایت قاطع از شهردار به عنوان «فردِ میدان»، زمینهساز اجرای تحولات اساسی در سطح شهر شود.
وی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای لازم برای اعمال تغییرات در سبک معماری وجود دارد، خاطرنشان کرد: ثمره بازگشت به هویت و ریشههای معماری در انتخاب صحیح مدیران شهری نمود پیدا میکند که در نهایت، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را به همراه خواهد داشت.