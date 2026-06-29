نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات آسفالت پل دهستان عنافچه شهرستان باوی استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی آسفالت و تکمیل پل دهستان عنافچه، از نزدیک شدن این طرح به مراحل پایانی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و ملی، عملیات نهایی این طرح در حال انجام است.

وی اظهار کرد: پل عنافچه یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان باوی، شهر ملاثانی و بیش از ۴۰ روستای مسیر عنافچه بود که سال‌ها تردد ساکنان این مناطق از طریق پل شناور انجام می‌شد و با مشکلات متعددی همراه بود.

یوسفی با اشاره به روند اجرای طرح بیان داشت: این طرح در سال ۱۳۹۸ آغاز شد، اما به دلیل پیش‌بینی نشدن منابع مالی لازم، با چالش‌های جدی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که پیمانکار طرح در سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم تأمین اعتبارات، درخواست خاتمه پیمان را ارائه کرده بود. در آن زمان پیشرفت فیزیکی پروژه تنها حدود ۱۰ درصد بود.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی به این پروژه اختصاص یافته است؛ در حالی که اگر امروز قرار بود اجرای این پروژه از ابتدا آغاز شود، با احتساب جاده‌های دسترسی، به بیش از یک‌هزار تا یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.

ساخت پل عنافچه از سال ۱۴۰۰ بر روی رودخانه کارون آغاز شده است و دارای ۴۲۶ متر می‌باشد که با بهره برداری از آن جمعیتی حدود ۲۳ هزار نفر از ساکنان منطقه از آن بهره‌مند خواهند شد.