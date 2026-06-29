طرح غربالگری سلامت دانش‌آموزان پایه‌های اول و چهارم دبستان، هفتم و دهم و همچنین نوجوانان بازمانده از تحصیل در شهرستان بندرعباس صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس گفت: ارزیابی سلامت نوجوانان بر اساس بسته خدمات گروه سنی پنج تا ۱۸ سال با حضور پزشکان، مراقبان سلامت و بهورزان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ارائه می‌شود.

اصغر زائری افزود: بررسی سوابق واکسیناسیون، سنجش بینایی و شنوایی، ارزیابی نمایه توده بدنی و قد متناسب با سن، غربالگری وضعیت تغذیه، بررسی سلامت پوست و مو و ارزیابی سلامت دهان و دندان از جمله خدماتی است که در مراکز صورت می‌گیرد.

وی گفت: بررسی ابتلا به آسم و سل، ارزیابی سلامت روان و اجتماعی، بررسی اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد، پایش بیماری‌های غیرواگیر و همچنین ارزیابی عوامل خطر ژنتیکی از دیگر خدمات این مراکز است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس گفت: هدف از اجرای این برنامه، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان و پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی در طول دوران تحصیل است.

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زائری با اشاره به اینکه این برنامه از خردادماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه دارد، گفت: والدین دانش‌آموزان می‌توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی دانش‌آموز (شناسنامه یا کارت ملی) و کارت واکسن، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.