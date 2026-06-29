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رئیس هیئتمدیره شرکت دارویی تامین، در جلسه گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، ضمن اشاره به عوامل بحران ساز بازار دارویی کشور، راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در ششصد و چهل و پنجمین جلسه گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، راهکارهای حل مشکلات صنایع دارویی در شرایط جاری کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علیرضا یکتادوست، رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی تأمین، با اشاره به وضعیت بازار دارویی کشور، گفت: ۸۴ درصد از ارزش ریالی و ۳۷۰ همت بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۴ مربوط به داروهای تولید داخل و ۱۶ درصد مربوط به داروهای وارداتی بوده است و با توجه به تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به داروهای وارداتی در صورت استفاده از این نرخ برای داروهای تولید داخل، سهم واقعی داروهای وارداتی از ارزش بازار به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد.
وی در واکنش به دلایل کمبودهای دارویی کشور به رغم اعلام مسئولین دارویی مبنی بر امکان تولید ۹۷ درصد از داروهای مصرفی در داخل، افزود: ظاهرا سازمان غذا دارو متولی اصلی گولیکن است و وزارت صمت مسئول صدور مجوز استفاده ازمواد اولیه شیمیایی و محصولات پتروشیمی لازم برای صنایع دارویی است که اولویت را به صنایع دیگر میدهد و بانک مرکزی سیاستگذار ارزی است که با تخصیص نامنظم ارز عملاً نبض مالی زنجیره را در دست دارد و وزارت اقتصاد از طریق سازمان برنامه و بودجه، بودجه طرح دارویار را تعیین میکند که اغلب با کسری مزمن مواجه است و چند پارگی حاکمیت و وجود نهادهای غیر مرتبط و موازی در واردات و تولید داروهای خاص که بدون نظارت شفاف وزارت بهداشت فعالیت میکنند، میتواند سبب بروز بحرانها و کمبودهای دارویی گردد.
یکتادوست ادامه داد: اختلاف فاحش نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز مبادلاتی و بازار آزاد (۵ تا ۷ برابر)، زمینهساز رانت، واردات صوری، کمفروشی مواد مؤثره و حتی قاچاق معکوس میشود و شرکتهای بیمه بزرگترین خریداران خدمات سلامت و در عین حال بدهکارترین حلقه زنجیره تامین دارو هستند و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها و شرکتهای پخش به ۶ تا ۱۸ ماه میرسد.
وی افزود: وابستگی ۶۵ تا ۷۰ درصدی مواد موثره دارویی به واردات از چین و هند تنها به واسطه تحریمها نیست، بلکه ناشی از ضعف صنایع تولید مواداولیه و حد واسط دارویی و عدم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نیز هست و محدودیتهای بانکی موجب افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی هزینههای نقل و انتقال مالی و استفاده از مسیرهای غیرمستقیم حمل و نقل نیز باعث افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی هزینه و ۲ تا ۳ برابرشدن زمان حمل محمولهها شده است.
راهکارهای حل مشکلات دارویی
یکتادوست، در ادامه این جلسه، راهکارهایی را برای برون رفت از شرایط امروز دارو در کشور، مطرح کرد و پیشنهاد داد.
- در اولویت قرار دادن پرداخت نقدی مطالبات داروهای حیاتی مانند انسولین و آنتیبیوتیکها و برای سایر داروها
- انتشار اوراق مالی با سر رسید یکساله و سود ۳۰ درصد بابت بدهی قطعیشده بیمهها به شرکتهای پخش و داروخانهها که قابل استفاده برای تسویه مالیات و حقوق گمرکی باشد
- ایجاد «کریدور سبز لجستیکی بانکی» زیر نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از اختلال در تأمین داروهای ضروری
- اتصال آنلاین سامانه تیتک به انبارهای ۱۳ شرکت پخش اصلی و ۲۰۰ بیمارستان بزرگ، به منظور پایش لحظهای موجودی بر اساس دادههای نسخ الکترونیک در جهت پیش بینی الگوی مصرف هر استان و در هر فصل
- حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و پرداخت مستقیم یارانه دارو به بیماران از طریق کد ملی و یا بیمهها والزام شرکتهای پخش به نگهداری ذخایر راهبردی ۶ ماهه داروهای پایه
- تشکیل سازمان ملی زنجیره تأمین سلامت به عنوان یک نهاد فرابخشی تحت نظر معاون اول رئیسجمهور یا شورای عالی سلامت، با اختیارات تام برای خرید
- ذخیرهسازی و توزیع تمامی اقلام سلامتمحور (اعم از وارداتی و داخلی)
- یکپارچهسازی مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین کشور و اختصاص بودجه سلامت به این نهاد پیشنهاد میشود.
در پایان جلسه، اعضای گروه بر ضرورت اصلاح حکمرانی دارویی، تقویت تولید داخل و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در حوزه سلامت تأکید کردند.