مانور مدیریت، پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع مریوان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مریوان برگزار شد.

برگزاری مانور مدیریت، پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع مریوان

برگزاری مانور مدیریت، پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع مریوان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مانور مدیریت، پیشگیری و اطفای حریق اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مریوان با حضور فرماندار شهرستان مریوان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان، دهیاران بخش‌های تابعه و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در مریوان برگزار شد.

فرماندار شهرستان مریوان، در این مانور با تأکید بر اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردمی در پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی‌ها اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و عرصه‌های جنگلی و مرتعی وظیفه‌ای همگانی است و هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از حریق دارد.

جهانی همچنین از تلاش‌ها و همکاری مؤثر انجمن مردم‌نهاد «چیا» در حوزه حفاظت از محیط زیست و مشارکت فعال در اطفای حریق تقدیر کرد و از اعضای این انجمن به عنوان سرمایه‌های اجتماعی ارزشمند در صیانت از طبیعت منطقه نام برد.

مهدی بالیده رئیس ادارە محیط زیست مریوان نیز گفت: که این مانور با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی بین‌بخشی و تمرین نحوه واکنش سریع در مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در عرصه‌های طبیعی منابع طبیعی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست، شهرستان مریوان برگزار شد.