دیدار گل‌گهر و چادرملو اردکان ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه پاس تهران برگزار می‌شود، مسابقه‌ای که برنده آن می‌تواند سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست بیاورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چادرملوی اردکان در یکی از عجیب‌ترین و درخشان‌ترین نمایش‌های این فصل فوتبال ایران، با تیمی ناقص، جوان و تنها دو جلسه تمرین توانست پرسپولیس را در وقت‌های اضافه با نتیجه ۲ بر یک شکست بدهد و به مرحله بعدی مسیر تعیین سهمیه آسیایی برسد.

تیم سعید اخباری پس از حدود چهار ماه تعطیلی مسابقات، در حالی مقابل پرسپولیس قرار گرفت که هیچ‌کدام از بازیکنان خارجی خود را در اختیار نداشت و با ترکیبی جوان وارد زمین شد، اما در نهایت با گل دیرهنگام رضا محمودآبادی، یکی از بزرگ‌ترین برد‌های تاریخ کوتاه خود در سطح اول فوتبال ایران را رقم زد.

این پیروزی ارزش فنی زیادی برای چادرملو داشت و بار دیگر نشان داد جایگاه بالای این تیم در فصل ناتمام لیگ برتر اتفاقی نبوده است. شاگردان سعید اخباری که تا پیش از توقف مسابقات در جمع تیم‌های بالای جدول قرار داشتند، برابر پرسپولیس هم با وجود همه محدودیت‌ها نظم تیمی، تمرکز و روحیه جنگندگی خود را نشان دادند. حالا اما کار اخباری برای بازی بعدی حتی سخت‌تر شده است، چون تیم او بعد از یک مسابقه ۱۲۰ دقیقه‌ای سنگین، فرصت بسیار کمی برای ریکاوری و آماده‌سازی دارد.

چادرملو امروز باید به مصاف گل‌گهر سیرجان برود، تیمی که ابتدا اعلام کرده بود در این تورنمنت شرکت نمی‌کند. با این حال بعد از حذف پرسپولیس و مشخص شدن حریف بعدی، موضع گل‌گهر تغییر کرد و سیرجانی‌ها برای حضور در مسابقه اعلام آمادگی کردند. این تغییر تصمیم در حالی رخ داده که چادرملو با فهرستی ناقص، بازیکنانی خسته و شرایطی دشوار باید دوباره وارد زمین شود.

تمرین شاگردان سعید اخباری پیش از دیدار با گل گهر در حالی برگزار شد که فقط ۹ بازیکن در آن حضور داشتند و سایر نفرات به دلیل خستگی، مصدومیت یا نیاز به ریکاوری، قادر به شرکت در تمرین نبودند. فشار بالای مسابقه با پرسپولیس و کشیده شدن بازی به ۱۲۰ دقیقه باعث شده بخش مهمی از بازیکنان چادرملو از نظر بدنی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشند.

غیبت هفت بازیکن خارجی چادرملو نیز همچنان ادامه دارد. ادسون ماردن، ویکتور ماتئوس، دیگو تورس، رنی بوبوی سیمیسترا، ماریو اوتازو، مائورو کابایرو و سگوندو رودریگز در اختیار کادر فنی نیستند و هادی حبیبی‌نژاد هم به دلیل حضور در اردوی تیم ملی همچنان از جمع اردکانی‌ها دور است. به این ترتیب اخباری برای بازی امروز برابر گل‌گهر، با یکی از محدودترین فهرست‌های ممکن روبه‌رو خواهد بود.

با وجود این شرایط، چادرملو تلاش می‌کند خود را برای مسابقه تعیین‌کننده مقابل گل‌گهر آماده کند. تیمی که با کمترین امکانات و سخت‌ترین وضعیت ممکن پرسپولیس را کنار زد، حالا باید در فاصله‌ای کوتاه دوباره به زمین برگردد و برای کسب سهمیه آسیایی بجنگد. این بار مسئله برای اخباری فقط انتخاب ترکیب نیست، او باید تیمی خسته، کم‌نفر و تحت فشار را از نظر ذهنی و بدنی برای یک نبرد سرنوشت‌ساز دیگر آماده کند.

دیدار گل‌گهر و چادرملو اردکان ساعت ۱۹ امروز دوشنبه ۸ تیر در ورزشگاه پاس تهران برگزار می‌شود، مسابقه‌ای که برنده آن می‌تواند سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست بیاورد.