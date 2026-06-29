به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کشف ۳۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز و سایر ملزومات آن (باتری و خنک کننده) به ارزش ۱۲ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی اظهار داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر بکارگیری دستگاه استخراج رمز ارز و استفاده غیرمجاز از آن در منطقه ذوالفقاری این شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران پس از هماهنگی‌های لازم قضائی در بازرسی محل شناسایی شده طی عملیات پلیسی ۳۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز قاچاق بهمراه ملزومات آن را کشف کردند.

سرهنگ گوروئی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی دستگاه‌های کشف شده را ۱۲ میلیون ریال اعلام کرده‌اند بیان داشت: در این راستا ۱ نفر دستگیر و به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، برق زیادی مصرف می کنند و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی سبب اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود، لذا از مردم تقاضا می‌شود برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور بویژه پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی، در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.