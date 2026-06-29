مردم ولایتمدار شهرستان ری در یکصدوبیست - مین شب از حضور مستمر و میدان‌داری مردمی، با تجمع در میدان شهرری، پیام پایداری و وفاداری خود را به جهان مخابره کردند.

طنین ۱۲۰ شب پایداری در شهرری؛ پیام امید به ملت و ناامیدی به دشمنان

طنین ۱۲۰ شب پایداری در شهرری؛ پیام امید به ملت و ناامیدی به دشمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع حماسی که در راستای تداوم حضور آگاهانه شهروندان در میدان‌های سراسر کشور برگزار شد، با حضور گسترده مردم شهرستان ری در میدان شهر ری برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در این قرار شبانه، ۱۲۰ روز ایستادگی و حضور مستمر در صحنه را نمادی از همبستگی ملی و پشتیبانی همه‌جانبه از ارزش‌های انقلاب اسلامی دانستند.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که این تداوم حضور، پیامی روشن برای جهان است؛ پیامی که برای ملت ایران «امید و عزت» و برای دشمنان «ناامیدی و استیصال» به معنای واقعی کلمه به ارمغان می‌آورد.

در این تجمع مردمی، مردم شهرستان ری با سر دادن شعارهای حماسی، بر تداوم مسیر ولایت و پاسداری از آرمان‌های رهبر شهید تأکید کردند و اعلام داشتند که این ایستادگی تا دستیابی به پیروزی‌های نهایی و تقویت اقتدار ملی ایران اسلامی ادامه خواهد یافت.