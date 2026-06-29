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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه پیشنهاد ارائه لایحه مقابله با زیرمیزی به دولت داده شده است، گفت: مقابله با زیرمیزی تنها با برخورد قضایی ممکن نیست و اصلاح ساختارها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فاطمه محمدبیگی اظهار داشت: زیرمیزی و دریافت خارج از تعرفه، پدیدهای نامبارک و ناپسند است و باید با استفاده از ابزارهای قانونی، نظارتی و اصلاح ساختارهای موجود با آن مقابله شود.
وی افزود: در سنوات گذشته و همچنین طی ماههای اخیر، نشستهای متعددی با معاون درمان وزارت بهداشت، وزیر بهداشت و مسئولان حوزه سلامت برگزار شده و موضوع مقابله با دریافتهای خارج از تعرفه بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در حال حاضر پیشنهاد شده دولت لایحهای با هدف مقابله مؤثرتر با پدیده زیرمیزی به مجلس ارائه کند تا بتوان با تقویت ضمانتهای اجرایی و بازنگری در برخی مقررات، اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام داد.
محمدبیگی با اشاره به اقدامات کارشناسی انجامشده در مجلس، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان نیز با همکاری اندیشکدهها و مجموعههای تخصصی، موضوع تدوین و بازنگری مقررات و قوانین مرتبط را در دستور کار قرار داده تا راهکارهای جدید و مؤثرتری برای کنترل این پدیده طراحی شود.
وی در عین حال تأکید کرد: جامعه پزشکی و مدافعان سلامت، قشری خدوم و متعهد هستند که شبانهروز در خدمت مردم فعالیت میکنند و نباید تخلفات احتمالی برخی افراد به حساب کل جامعه پزشکی گذاشته شود.
محمدبیگی افزود: از سوی دیگر لازم است به مطالبات انباشته جامعه پزشکی، هزینههای سنگین تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین ضرورت ارائه تسهیلات متناسب برای مدیریت هزینههای فعالیت پزشکی توجه شود؛ چراکه بخشی از اصلاح این حوزه نیازمند حمایتهای ساختاری و اقتصادی است.
وی یادآور شد: همزمان با اقدامات حمایتی، برخورد با تخلفات نیز باید با جدیت دنبال شود و در نشستهای مشترک با سازمان نظام پزشکی، هیأتهای رسیدگی و مراجع حقوقی و قضایی، سازوکارهای لازم برای پیگیری پروندهها در نظر گرفته شده و در مواردی نیز پروندهها به قوه قضاییه ارجاع شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اصلاح نظام پرداخت، رعایت تعرفهها، افزایش نظارت و حمایت از جامعه پزشکی قانونمدار میتواند به کاهش پدیده زیرمیزی و افزایش اعتماد مردم به نظام سلامت کمک کند.