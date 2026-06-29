اجرای طرح تبدیل سیم به کابل خود نگهدار برق فشار ضعیف هوایی بویین میاندشت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق بویین میاندشت با اشاره به اینکه مجموع شبکه برق هوایی شهرستان ۵۰۰ کیلومتر است گفت: از این میزان ۲۰۰ کیلومتر آن شبکه فشار ضعیف هوایی است که با تلاش نیرو‌های عملیاتی کل شبکه فشار ضعیف هوایی به کابل خود نگهدار تبدیل شد.

وی افزود: بهبود و تقویت سطح وجلوگیری از افت ولتاژ، بهبود حریم شبکه و جلو گیری از برق گرفتگی و همچنین شاخه بری درختان از مزیت‌های طرح سیم به کابل خود نگهدار است.